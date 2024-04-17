悉尼主教遇刺 定性恐襲

澳媒：16歲刀手說阿拉伯語 澳洲新南威爾士省悉尼治安響起警號，一名16歲少年前晚在西南部郊區韋克利（Wakeley）一間基督教教堂持刀襲擊主教、牧師及信徒，包括刀手在內共有5人受傷，是過去兩周內第二宗嚴重傷人事件，獲新省警方定性屬於恐襲。當地傳媒昨天揭露，落網刀手會說阿拉伯語，去年捲入另一宗持刀案件，施襲前正守行為。難怪早前有分析指，中東目前緊張局勢難免刺激當地人士報復心理。

經過半天時間調查，新省警務署署長韋布（Karen Webb）表示，刀手犯案動機是由宗教驅動，步向主教前更發表某些言論，且在教堂直播期間動手，因此斷定事件屬於恐怖主義行為。她另提到，疑犯事前已是警方關注人物之一，不是非常出名，亦不在當地恐怖分子觀察名單之中。多間傳媒事發後一度報道少年持筆行兇，現已改稱為「持刀傷人」事件。

捲地鐵刀案 判守行為 縱使警方未有公布刀手名字，甚至沒有透露到底是否白人等資料，但當地傳媒揭露，該名少年動手前曾說阿拉伯語句子。另有傳媒發現，他去年11月曾在悉尼地鐵站捲入另一宗持有彈簧刀案件，被控持有武器意圖實施犯罪及可公訴罪行罪、跟蹤及或恐嚇和鹵莽損毀或破壞財產罪，直至早前獲判守行為。

談及遇襲主教伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel）時，韋布形容對方能夠存活實在「幸運」。當地警方事後證實，除了伊曼紐爾及刀手手指受傷以外，一名39歲男子及另有一名16歲少年在反抗期間受傷，另有兩名警員則在教堂門外應對附近憤怒居民時受傷，所有傷者均無性命危險。

案發相隔一天後，大批民眾前往教堂獻花，並留下心意卡。隸屬工黨國會議員勞倫斯（Tania Lawrence）受訪時提醒，她希望國民能夠注意自己用詞，避免發表煽動性言論。她形容目前是非常重要時刻，民眾需保持冷靜，好讓政府相關部門完成工作。

治安不靖 或另立新法 面對國內治安響起警號，總理阿爾巴內塞昨晨在首都坎培拉召開國家安全委員會會議。他稱已聽取情報機關簡報，形容情況令人憂慮，同時斥責阻礙警員執法居民，並強調：「我們的社區沒有暴力容身之所，也不會容納暴力極端主義。」新省省長柯民思昨天受訪時稱，當地去年4月發生一宗類似持刀殺人慘劇後，省政府半年前已提高相關罰則。被問及會否考慮另立與刀具有關新法時，他稱：「我現在不能排除任何可能性。」本報綜合報道