華特使晤以大使 籲實現兩國方案

【本報綜合報道】中國政府中東問題特使翟雋周一應約在北京與以色列駐華大使潘綺瑞會面，雙方就中東地區局勢交換意見。翟雋闡述中方在巴勒斯坦加薩地帶衝突問題上的原則立場，表示中方對當前地區緊張局勢升級深感擔憂，衝突流血不符合任何一方利益。

以不滿華未強烈譴責伊朗 中國外交部周一發布新聞稿，表示潘綺瑞在會上介紹周日伊朗對以色列發動軍事打擊的情況，並表達以方在加薩地帶衝突等問題上的立場和關切。翟雋認為，有關各方應該保持最大限度冷靜克制，當務之急是加薩地帶立即停火止戰，保障人道援助，盡快釋放全部被扣押人員，在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題政治解決，實現以色列和巴勒斯坦兩國和平共存。

另一方面，以色列駐中國大使館公使瓦克斯不滿中國對伊朗襲擊以色列的回應。他周一在北京市向記者表示，以方期待中方就襲擊作出更強烈的譴責，並明確肯定以方自我保衞的權利，但遺憾中國外交部聲明不如預期。他強調，以色列有必要就伊朗在中東地區的負面作用，以及對恐怖組織的支持向中方深表關切。