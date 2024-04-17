中伊外長通話 促加薩地帶停火

王毅

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周一與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，中方表示強烈譴責並堅決反對伊朗駐敍利亞使館館舍遇襲事件，認為此事嚴重違反國際法，不可接受，又注意到伊朗表示伊方對以色列採取的行動是有限度，是對館舍遇襲事件行使自衞權。

阿卜杜拉希揚講述伊朗對駐敍利亞使館館舍遇襲事件的立場，表示聯合國安全理事會沒有就此作出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯作出自衞回應。他指出，當前地區局勢十分敏感，伊方願意保持克制，無意進一步升級局勢，伊方主張在巴勒斯坦加薩地帶立即實現停火，支持中方為推動停火、恢復地區安寧、加強地區國家合作作出的積極努力。

王毅指出，當前局勢是加薩地帶衝突升級的外溢效應。當務之急是盡快落實聯合國安全理事會第2728號決議，在加薩地帶實現停火止戰，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇，中方願同伊方保持溝通，共同推動巴勒斯坦問題得到全面、公正、持久解決。中伊是全面戰略夥伴，中方願同伊方穩步推進各領域務實合作，推動中伊關係取得更大發展。

王毅另與沙特外長商中東局勢 另一方面，王毅周一與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾通電話，王毅表示，當前中東地區局勢面臨走向惡化還是回歸正常的抉擇，中方讚賞沙方強調通過外交途徑解決問題，中方願同沙方共同努力，避免對抗進一步加劇。而費薩爾則表示，對於當前局勢升級深表擔憂，希望局勢盡快回到正常軌道。