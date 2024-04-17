美軍2超音速轟炸機 改部署土國

【本報綜合報道】正當國際社會關注以色列會否報復伊朗之際，美國空軍兩架超音速轟炸機周一從原先前沿部署地點西班牙，飛抵在中東地區北部土耳其。美方強調這是一早安排的例行訓練任務，旨在強化美土兩國對地區安全及穩定的共同承諾。

美國空軍上月24日開始，在西班牙莫龍空軍基地部署4架B1B超音速轟炸機，它們來自德州戴斯空軍基地，以轟炸機特遣隊形式展開是次部署行動。美國空軍周一在新聞稿指出，超音速轟炸機當天降落土耳其因吉爾利克空軍基地前，先與土國空軍戰機整合及訓練；之後將在與土耳其部隊的協調下，從上址展開額外的訓練活動。

美國空軍定期以特遣隊形式，向歐洲及印太地區派遣戰略轟炸機或超音速轟炸機，其餘兩款機型分別是B2隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機，被指是針對俄羅斯、中國、北韓。美國空軍宣稱在上述地區實施「動態武力運用」，既為盟友及夥伴提供「戰略可預測性」及保證，其「行動不可預測性」也有助針對潛在對手的威脅。

美艦首次實戰截大氣層外導彈 與此同時，美國國防部官員周一向傳媒證實，過去周末伊朗空襲以色列期間，美國海軍部署地中海東部海域的神盾驅逐艦阿利‧伯克號及卡尼號，合共發射4枚至7枚標準3型（SM3）攔截導彈，截擊射向以色列的伊朗中程彈道導彈。美媒指出，這是美國神盾驅逐艦首次在實戰期間，發射在大氣層外攔截彈道導彈的防空導彈。

阿利‧伯克號及卡尼號配備經過改裝的神盾戰鬥系統，能夠追蹤及對付彈道導彈。標準3型攔截導彈2004年開始裝備在美國神盾巡洋艦及神盾驅逐艦，屬於美方在全球彈道導彈防禦網絡一部分。美國海軍目前以輪換方式，在西班牙羅塔海軍基地常駐4艘具備彈道導彈防禦能力的神盾驅逐艦，現時派駐上址的包括阿利‧伯克號。