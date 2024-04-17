以評估攻拉法前 聚焦疏散平民

【本報綜合報道】以色列遭伊朗大規模空襲後，巴勒斯坦加薩地帶戰況會否加劇備受關注。以色列國防部周一指國防部長加蘭特評估對加薩地帶南部城市拉法展開攻勢前採取的必要平民行動，聚焦疏散平民及擴大食物、醫療設備的運送方式。

伊朗襲擊後 傳以取消疏散令 以色列在加薩地帶發起軍事行動至今超過半年，目標是消滅當地的回教激進組織哈馬斯勢力，外界估計哈馬斯在境內的主要據點餘下拉法，以色列國防軍正在準備向拉法發動地面攻勢。美媒周一引述來自以色列的消息報道，伊朗發動導彈及無人機空襲後，以色列國防軍原定當天開始向拉法發出疏散命令，但如今已取消。

美斥哈馬斯拒以方最新提案 美國白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，美國冀本周稍後再與以色列舉行視像會議，商以色列國防軍入侵拉法的行動計劃。美國政府多次公開反對以色列揮軍拉法，總統拜登把此事列為「紅線」；惟以色列總理內塔尼亞胡早前表明已定下地面進攻拉法的日期，軍方也召集兩個預備役旅在加薩地帶展開作戰活動。

美國國務院發言人米勒周一指以色列在停火談判作出重大讓步，但哈馬斯拒絕最新提案，是達成協議的障礙；又形容方案可以實現哈馬斯聲稱想實現的大部分目標，美方仍然尋求各方達成協議，停火至少6周，允許向加薩地帶提供更多援助。