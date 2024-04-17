阻截伊朗武器 美組建中東防空聯盟見效

【本報綜合報道】伊朗上周六深夜對以色列發動大規模混合攻擊，使用無人機、巡航導彈、彈道導彈，但未有對以色列造成重大破壞。美國傳媒周一報道，這是全靠美國事前臨時組建一個中東地區防空聯盟，設立由雷達、戰機、軍艦、防空導彈組成的跨國防線，阿拉伯國家更私下向美以兩國提供情報，甚至派出部隊協助攔截。

兩國供情報 約旦派戰機協防 報道引述沙特阿拉伯與埃及官員指出，當伊朗公開表明必定報復以色列後，美國高級官員開始施壓阿拉伯國家，要求分享關於伊朗行動的情報，並協助攔截從伊朗及其他國家飛往以色列的導彈及無人機，避免以方防空系統獨力應對時被輕易突破。經過進一步會談後，阿聯酋及沙特阿拉伯同意私下分享情報，約旦提供進一步的協助，不但容許美國及其他國家戰機使用其空域，更同意派戰機參與防空作戰。

報道提到，伊朗出手前兩天向沙特阿拉伯及其他波斯灣地區國家通報，關於大規模空襲以色列的情況及時間；伊方原意是確保這些國家在空襲期間可以守護本國領空，但對方把有關資料交給美國及以色列。以色列高級官員透露，美國國防部隨即重新部署在中東地區的飛機及防空導彈，並協調以色列與阿拉伯國家之間防禦措施。

當伊朗導彈及無人機發射飛往以色列，立即被波斯灣地區國家的預警雷達追蹤；這些預警雷達連結位於卡塔爾的美國軍方作戰中心，美方把資料傳送給位於約旦及其他國家空域的多國戰機、位於地中海的軍艦、以色列境內防空部隊。絕大部分慢速飛行的伊朗無人機由美以兩軍戰機擊落，英國、法國、約旦戰機截擊餘下無人機。

報道指出，美國2022年把以色列從歐洲司令部轄區轉入中央司令部轄區後，中央司令部司令麥肯齊同年在埃及秘密召開會議，與來自以色列及阿拉伯國家的高級軍事官員探討協調應對伊朗無人機及導彈威脅。惟基於政治考慮，以色列與阿拉伯國家實時無縫分享對伊朗威脅的追蹤數據，在伊朗空襲以色列前，從來沒有全面實現。

約旦政府周日發表聲明，強調攔截行動是確保公民安全而非保護以色列。約旦首相哈薩瓦納向內閣強調，無論任何勢力企圖危害國家安全，軍隊都將採取一切手段對抗；國王阿卜杜拉二世周日向美國總統拜登表明，約旦不會成為地區戰爭的舞台。