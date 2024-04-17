以軍揚言報復伊朗 IAEA憂核設施受創

美料有限度反擊 或僅襲代理組織 中東地區局勢波譎雲詭，以色列戰時內閣昨日繼續開會，討論回應伊朗在過去周末的大規模空襲，國防軍揚言伊方將要承受後果；美國傳媒報道，美方預期以方將實施有限度反擊。國際社會關注以色列會否打擊伊朗核設施報復，國際原子能機構（IAEA）對這個可能性感到擔憂，敦促以伊雙方均展示極度克制。

以色列戰時內閣當地時間周二中午12時30分，召開遭伊朗發動導彈及無人機空襲後第5輪會議商討對策。美國傳媒引述美方高級官員及知悉情報的消息人士報道，美國政府預期以色列軍事回應範圍有限度，打擊對象位於伊朗境內，但至今未有就行動詳情，包括實施時間，向美方作出正式預警。美國高級官員表示，希望以色列可以發出預警，使美方得以準備保護駐中東地區的軍事及外交人員。也有報道指出，以色列最大機會針對伊朗軍隊發動打擊，或只向伊朗境外代理組織採取軍事行動。

白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，總統拜登聚焦預防伊朗對以色列的攻擊，演變為廣泛地區衝突。他強調，伊朗發動這場前所未有的攻擊，「不代表我們應該接受地區局勢持續升級」。被問及白宮是否主張以色列不應該報復時，他強調最終由以色列總理內塔尼亞胡政府決定，美方予以尊重。惟伊朗總統萊希同日揚言，即使是最小規模針對伊朗利益的攻擊，伊方將作出劇烈、廣泛、令人痛苦的回應。

以軍維持最高戰備 將選擇回應 以色列國防軍總參謀長哈列維周一視察內瓦提姆空軍基地，上址是伊朗空襲行動的主要目標。他說：「我們密切評估形勢，我們維持在最高級別的戰備狀態，伊朗將要為其行為而承受後果，我們將相應地選擇回應。我們繼續執行捍衞以色列國的任務同時，以色列國防軍一直準備好反擊來自伊朗及其恐怖代理組織的任何威脅。」

哈列維形容，伊朗對以色列的攻擊為中東地區合作創造新機會，指出事發當天啟動一個反擊該場襲擊的聯盟，代表以色列國防軍代號「鐵盾」的軍事行動開始。他指出，以色列國防軍與美國中央司令部、英國武裝部隊、法國武裝部隊及其他夥伴，實時在空中、地面、海上聯合行動，感謝所有挺身而出對抗伊朗侵略的國際夥伴。

國際社會關注以色列報復伊朗的方式，包括會否乘機打擊核設施杜絕後患。國際原子能機構總幹事格羅西周一在美國紐約市表示，「我們一直對這個（以色列打擊伊朗核設施）可能性感到擔憂」；又提到基於安全考慮，伊朗周日關閉國內核設施，翌日重新開放，但對國際原子能機構的視察活動不會有影響，有關活動周二恢復。

伊朗濃縮鈾 3個月增逾千公斤 針對伊朗距離擁有核武的問題，格羅西承認伊朗濃縮鈾庫存量非常高，卻不代表已生產核武，指出國際原子能機構目前沒有資料顯示，伊朗擁有一個核武計劃，但同時向伊方表明，累積非常接近甚至幾乎等同武器級別的核物料，並非無關重要，也在國際社會引起疑問。國際原子能機構今年2月發表報告，根據伊朗提供的資料，該國擁有5,525.5公斤濃縮鈾，比去年11月報告的數字增加1,038.7公斤。本報綜合報道

外界關注以色列會否攻擊伊朗核設施；圖為伊朗布什爾核電站。（Getty Images圖片） 伊朗境內主要核設施 以色列戰機掛載彈藥執行任務。 格羅西敦促以伊均展示極度克制。（Getty Images圖片）