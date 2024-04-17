未成年犯罪飆 3年判處近10萬人

【本報綜合報道】內地近來對滿12歲、未滿14歲未成年人殺人及重傷害犯罪追究刑事責任的討論，引發廣泛關注。最高人民法院昨日公布，目前人民法院合共審結此類案件4宗涉及4人，犯罪者介乎12歲至13歲，被依法判處10年至15年有期徒刑。最高法強調，審判既要成為對失足未成年人懲戒處罰的公堂，又應作為挽救教育的課堂。

涉侵害婦孺網絡犯罪 最高法發布涉婦女兒童案件情況，指出未成年人違法犯罪形勢嚴峻，校園暴力問題不容忽視。近3年來，未成年人違法犯罪數量總體呈上升趨勢，2021年至去年人民法院審結73,178宗未成年人犯罪案件，判處98,426名未成年人罪犯，佔同期全部刑事罪犯的2%至2.5%。三大問題尤為突出，包括侵害婦女兒童犯罪行為呈上升趨勢，涉網絡犯罪和家庭監護缺失問題突出。其中全國各級法院2002年至去年審結逾2.7萬宗拐賣婦孺犯罪案件，對約4.4萬名罪犯判刑，逾2.6萬人判囚5年以上，重刑率達61%；另審結51.1萬宗強姦犯罪案件，對50.8萬名罪犯判刑，18.7萬人判囚5年以上，重刑率達37%，均遠高於普通犯罪近15%的重刑適用率。

有關未成年人犯罪方面，最高法強調處罰上堅持寬容但不縱容，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改的，該懲處的依法懲處，發揮警示教育作用，還被害人以公平，示社會以公道。在審理婚姻家事、侵權等案件時，最高法提出要注重加強監護責任和教育引導工作，引導父母依法履行監護職責；並應盡快改變對低齡未成年人專門矯治機構力量薄弱的局面，加快專門學校建設，逐步推動建立獨立的少年司法系統，讓實施嚴重危害社會行為但尚未構成刑事犯罪的未成年人，得到應有的矯治教育。