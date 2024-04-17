收灘塗區政府未兌承諾 逾千七村民追索

安置廠房變股權制 不滿租金少補償低 浙江省溫州市龍灣區五溪村一處灘塗被政府收回後，引發行政協議及行政賠償爭議，1,735名村民堅持起訴區政府未兌現扶持承諾，是次特殊「民告官」案件上周三開庭，庭審持續近3小時。內媒前天報道，審判長稱合議庭已充分聽取各方意見，待合議庭認真評議後再作認定，並宣布休庭。

報道指，溫州市作為沿海城市缺乏建設用土地，導致不少當地人遠離家鄉而難以發展，遂計劃圍墾土地增加可用面積。由於當地人靠永興淺海灘海產維生，龍灣區政府2008年發布《永興淺海灘塗海域使用權收回政策處理實施細則》，回收淺海灘塗海域使用權，向相關村落補償鋼混結構廠房。

促產權登記到村委會名下 標準廠房2015年建成驗收合格後，並未無償分配各村委會，而是由溫州市永興標準廠房股份有限公司接手營運。雖然該公司按照股權向村民分配租金利潤，但是被抱怨標準廠房租金過低，與先前承諾不符。村民感到權益受損，遂控告龍灣區人民政府，要求把標準廠房產權登記到村委會名下，溫州市中級人民法院為此啟動該院最大法庭審理。

案件除了追究產權辦理事項外，雙方還對延期交房損失、容積率不一致、經濟損失等相關事項答辯。龍灣區副區長蒙紹歡表示一直以來，區政府非常重視依法行政工作，區領導出席行政訴訟案件是政府依法行政體現，也是尊重司法具體行動。他亦指，由於案件涉及群眾比較多，政府很重視案件，會從依法行政角度積極作為。本報綜合報道