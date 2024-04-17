女生逼做早操心臟病亡 家屬控輔導員阻急救

指送禮不成遭報復

內地傳媒報道，涉事一年級生小趙去年考入白城醫學高等專科學校，主修醫學檢驗技術並擔任班長。她在大一入學軍訓時，已經向學校提供患有先天性心臟疾病的醫院證明，獲准免於參加學校組織的體育活動。家屬稱，小趙今年清明節期間在輔導員宋×的暗示下，花費逾100元（人民幣‧下同，約110港元）為其購買活魚，但因運輸問題送到時死亡，引起宋×不滿，之後處處為難，小趙的班長職務亦被撤銷。小趙上周五做早操時突發心臟疾病後死亡，家屬指控因宋×認定其心臟病證明是假的，故意讓她帶病做早操。