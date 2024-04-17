女生逼做早操心臟病亡 家屬控輔導員阻急救
【本報綜合報道】吉林省白城醫學高等專科學校一名患有先天性心臟疾病的女生，日前懷疑遭輔導員報復被迫做早操，期間突發心臟疾病死亡。家屬指控輔導員報復女生並耽誤救治，又稱維權時遭警方打壓。校方周一回應稱，正在配合市里相關部門積極調查，公安機關介入處理。
指送禮不成遭報復
內地傳媒報道，涉事一年級生小趙去年考入白城醫學高等專科學校，主修醫學檢驗技術並擔任班長。她在大一入學軍訓時，已經向學校提供患有先天性心臟疾病的醫院證明，獲准免於參加學校組織的體育活動。家屬稱，小趙今年清明節期間在輔導員宋×的暗示下，花費逾100元（人民幣‧下同，約110港元）為其購買活魚，但因運輸問題送到時死亡，引起宋×不滿，之後處處為難，小趙的班長職務亦被撤銷。小趙上周五做早操時突發心臟疾病後死亡，家屬指控因宋×認定其心臟病證明是假的，故意讓她帶病做早操。
有該校知情學生透露，當時現場很多學生都學過急救課程，但小趙暈倒後輔導員阻止其他學生靠近施救，導致事主錯過最佳救治時機，躺了半小時後由同學報案將其送院，但延至周日不治。
小趙的嬸嬸王女士稱，事發後校方向家屬表示，可以提供10萬元（約11萬港元）賠償，但雙方在善後問題上未能夠達成一致。該校黨政辦工作人員回應稱，家屬反映的送禮等環節並不屬實；宋×暫未回應媒體查詢。
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