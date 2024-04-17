騙徒扮業主混聊天群籌款

敗露後退群 公安提醒「5不」

內地傳媒周一報道，近日某小區業主群內，有網名「雪」的「業主」發送籌款訊息稱，「孩子7歲，抗癌三年，目前情況非常緊急」、「鄰居們，打擾大家了，跪求大家救救孩子吧」。群裏不少好心鄰居紛紛捐款，但有細心的業主發現，「雪」在其他小區業主群裏也以鄰居身份發布籌款訊息，於是提出質疑。「雪」最初解釋這是親戚的孩子，幫忙擴散消息，後來其退出業主群。物業管理方隨即報警，該案正在進一步偵辦。