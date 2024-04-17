非洲跑手辯稱配速 助何杰獲勝破紀錄

北京半馬涉造假 當事人急解畫 全國馬拉松紀錄保持者何杰周日參加北京半程馬拉松賽事，遇上3名前列非洲選手在終點前放慢步速，最終奪得男子組冠軍，結果惹來造假爭議，事後在網上呼冤：「不需要這個冠軍去證明自己。」其中一名涉事非洲選手事後承認，他們只是何杰領跑員，負責幫助對方衝冠。

身穿紅色背心何杰周日在比賽最後關頭一度與多名身穿白色背心非洲選手平排，最終成功以1秒之差贏得冠軍。面對有人讓賽質疑，何杰日前在網上粉絲群提到，基於其職業素養，上了賽場就不會退賽，更稱自己不需要上述比賽冠軍證明自己。

何杰：不需要這個冠軍證明自己 在貼文中，何杰指自己不想提及詳情，感謝大家理解支持，又稱現在收到很多不友好評論及私下留言，對此感到心寒和不解。面對部分粉絲感到失望，他重申沒有忘記使命，自己也是事件受害者，只知道從比賽開始的一刻起就要全力以赴去對待比賽，「我只能做好自己就行」。

根據賽會公報成績單，何杰位列第一名，其餘3名非洲選手依次是來自埃塞俄比亞的海盧（Dejene Hailu）、肯尼亞跑手凱特爾（Robert Keter）及姆南加特（Willy Mnangat）。姆南加特事後接受英國傳媒訪問時透露，他前往中國並非為了參賽，4名非洲選手只是協助何杰打破中國半馬紀錄，其中一人沒有完成比賽。

談及爭議點時，姆南加特提到不知道舉辦方為何在他們衣服上印上姓名，而非列為配速員，並再一次重申「我的工作是設定配速，以及幫助他（何杰）獲勝」，可惜最終未能刷新紀錄；餘下3名跑手暫未回應事件。

北京半程馬拉松賽事組委會前天發公告指，已為男子組比賽結果成立專項調查組，正展開調查，調查處理結果將及時向社會公布。資料顯示，何杰上月在江蘇省無錫市舉行馬拉松賽事取得第4名，破全國男子馬拉松紀錄，將出席今夏巴黎奧運會比賽。本報綜合報道