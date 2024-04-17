台半導體企業董事 將任經濟部長

資誠創新諮詢公司董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理劉鏡清出任國發會主委；南台科技大學校長吳誠文出任國科會主委；政治大學保險系教授彭金隆出任金管會主委；宜蘭縣前代理縣長陳金德出任公共工程會主委。備受關注的郭智輝在產業界人稱「斜槓經濟人」，曾經因緣際會認識鴻海集團始創人郭台銘，當過對方的司機和翻譯，但他婉拒對方的工作邀約，入股前東家合夥創立崇越貿易。