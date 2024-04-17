台半導體企業董事 將任經濟部長
【本報綜合報道】台灣準總統賴清德與未來行政院長卓榮泰內閣人事安排陸續公布，卓榮泰昨天宣布第3波內閣人事涉及6人，半導體企業崇越集團董事長郭智輝「爆冷」出任經濟部長，中研院資安中心專題執行長黃彥男接替唐鳳任數位發展部長。
資誠創新諮詢公司董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理劉鏡清出任國發會主委；南台科技大學校長吳誠文出任國科會主委；政治大學保險系教授彭金隆出任金管會主委；宜蘭縣前代理縣長陳金德出任公共工程會主委。備受關注的郭智輝在產業界人稱「斜槓經濟人」，曾經因緣際會認識鴻海集團始創人郭台銘，當過對方的司機和翻譯，但他婉拒對方的工作邀約，入股前東家合夥創立崇越貿易。
新公布6閣員 5人產學界出身
卓榮泰指出，其中5名新閣員均為產學界人士出身，數十年各自深耕於其專業領域，強調經歷與專業背景毋庸置疑，且從未入閣、沒有黨籍與派系色彩。他提到，郭智輝長期在半導體、光電等科技領域工作，具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗，希望對方持續推動核心戰略產業，發展半導體、人工智能、軍工、安控及通訊5大信賴產業。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：