日本發布外交藍皮書 冀推進與華戰略互惠

【本報綜合報道】日本外務大臣上川陽子昨天在內閣會議報告2024年版《外交藍皮書》的內容，新版藍皮書寫入將全面推進中日戰略互惠關係，是5年來首次。另外，藍皮書繼2010年版以來，再次將南韓表述為「夥伴」，反映出雙邊關係的改善。

擬與美菲韓加強合作 有關中國方面，藍皮書指出構建「有建設性的穩定關係」很重要，包括就懸而未決的難題反覆對話，並就共同課題合作。藍皮書也提及台灣海峽問題，指出中國持續在東海與南海試圖單方面改變現狀。此外，藍皮書寫入日本在南海與美國、菲律賓加強合作的重要性。藍皮書亦呼籲中方立即撤銷針對東京電力公司福島第一核電站處核污水排海而實施的日本水產品進口限制，並盡快釋放被拘日本人。

在南韓方面，藍皮書指出，鑑於印太地區嚴峻的安全保障環境，日韓前所未有地需要緊切合作，並對日美韓三國合作給予肯定。另一方面，藍皮書重申「堅決無法接受」南韓最高法院在第二次世界大戰強徵勞工訴訟中，勒令日本企業賠償的裁決。

關於北韓綁架日本人問題，藍皮書稱是一刻也不能鬆懈的人道主義問題，提出推進首相岸田文雄直接負責的高級別磋商以實現首腦會談。此外，藍皮書譴責北韓向俄羅斯轉移武器，關注俄羅斯對北韓提供軍援的可能性。藍皮書就日俄關係表示將根據議題，結合國家利益加以應對，堅持解決北方四島（俄稱南千島群島）領土問題並締結和平條約的方針。

華不滿渲染中國威脅 回應日方提及恢復中日兩國戰略互惠關係的提問時，中國外交部昨天表示，日方的有關文件沿襲抹黑指摘中國的陳詞濫調，渲染所謂中國威脅，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對。中方敦促日方糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，真正將戰略互惠關係定位作為雙邊關係發展的遵循，朝着構建契合新時代要求、建設性穩定的中日關係這一目標努力。