中德領導人會晤 籲合作共贏

【本報綜合報道】德國總理紹爾茨繼續對中國的訪問行程，他周一晚上從上海市飛抵北京市。中國國家主席習近平昨天在北京市釣魚台國賓館會見紹爾茨，表示只要雙方堅持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。與此同時，他提到推動早日和平解決烏克蘭危機，要把握「四要四不要」原則。

在中德領導人會晤上，紹爾茨稱前年11月訪華後，兩國政府間進行深入交流及多次對話，包括去年6月在柏林召開第7輪中德政府間磋商。他表示，過去兩天率領商務代表團參觀在重慶市及上海市的德國企業，兩國經濟關係是非常重要的議題。中方指出，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年，儘管國際形勢發生很大變化，但中德關係始終穩健發展，各領域合作不斷鞏固和深化，為兩國各自發展提供動力。中方認為人類社會面臨的風險挑戰增多，要解決這些問題離不開大國合作，中德要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，並客觀看待產能問題，堅持互相共贏。

解烏危機 華提「四要四不要」 中方針對烏克蘭危機提出「四要四不要原則」，即要以和平穩定的大局為重，不要謀求一己私利；要為局勢降溫，不要拱火澆油；要為恢復和平積累條件，不要進一步激化矛盾；要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球產業鏈供應鏈穩定。中德呼籲反對使用或威脅使用核武；反對攻擊核電站等和平核設施；妥善解決國際糧食安全問題，不阻礙糧食生產和出口；保護平民，盡早釋放戰俘並遵守戰俘權利。中德也呼籲保證巴勒斯坦加薩地帶無障礙、可持續的人道主義准入；落實聯合國安全理事會第2728號決議；落實「兩國方案」；維護貿易航行安全，尤其是在紅海。

此外，紹爾茨周一與上海市委書記陳吉寧會面，陳吉寧表示歡迎更多德國企業把握上海市產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力機遇，赴當地投資興業，積極開拓市場。紹爾茨同日前往上海同濟大學嘉定校區與學生交流，被問中德企業是否合作和競爭共存時，他稱德國致力於互相合作的模式，又以汽車企業為例，稱在中國有很多德國汽車企業及中德合資製造的汽車，希望企業之間產生良性競爭。