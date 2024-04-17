銅線混入廢金屬 中俄被指避關稅

【本報綜合報道】英國傳媒周一引述消息報道，有中國和俄羅斯企業將用於電線電纜的高純度銅製品混雜在廢棄金屬互相進出口，從而避開西方國家的制裁，並以此逃避關稅。今年2月有11,599噸的俄羅斯廢銅銷往中國，幾乎是前年和去年平均每月的100倍。

稱俄2月銷華廢銅增至百倍 報道指出，中國企業在新疆將銅線材切碎，讓它難以與廢棄金屬區分開來，讓出口商和進口商都可以從廢棄金屬和新金屬的關稅差異中獲利。由於新疆設置出入限制，所以外界難以察覺切碎銅線材的業務運作，出口到中國的銅線會交由中國江蘇和浙江的銅製造商處理加工。

俄羅斯和中國新疆的海關部門拒絕回應報道，涉事的俄羅斯銅業公司稱只向俄羅斯公司供應產品。另有消息人士透露，由於西方國家制裁俄羅斯企業難以處理付款，一些中國企業已經成立新團隊處理涉俄業務。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周一抨擊，美國和英國制裁俄羅斯的金屬出口是非法，破壞全球市場價格的穩定，而且是一把雙刃劍，可能傷害實施制裁的一方。俄羅斯是鋁、銅、鎳的主要生產國之一，這項制裁旨在最大程度減少俄羅斯的資金來源。