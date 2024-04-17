人大常委下周二至五開會

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第二十三次委員長會議昨天在北京人民大會堂舉行，會上決定十四屆全國人大常委會第九次會議下周二至下周五在北京舉行。委員長會議審議通過全國人大常委會2024年度工作要點和立法、監督、代表工作計劃，審議通過十四屆全國人大二次會議重點督辦建議選題，並建議常委會第九次會議審議多個議案及有關任免案等。

審多個議案及任免事宜 委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第九次會議審議學位法草案、關稅法草案；審議委員長會議關於提請審議國防教育法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議會計法修正草案的議案、關於提請審議統計法修正草案的議案、關於提請審議能源法草案的議案、關於提請審議原子能法草案的議案、關於提請審議反洗錢法修訂草案的議案、關於提請審議農業技術推廣法等3部法律的修正案草案的議案、關於提請審議關於授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用食品安全法有關規定的決定草案的議案；以及審議與毛里裘斯、塞內加爾、希臘有關刑事司法協助條約等的議案。

這次委員長會議建議的議程還包括了，審議國務院關於2023年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告、關於金融企業國有資產管理情況專項報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告；以及審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。