美助卿訪華 談中東南海兩岸局勢

【本報綜合報道】美國國務院周一表示，正在北京訪問的國務院東亞與太平洋事務助理國務卿康達，與中國官員討論中東地區局勢、南海及兩岸議題，並保持美中開放溝通渠道和負責任地管理競爭，但美國國務院聲明未有透露雙方會談的細節。

稱管理分歧 減誤判風險 康達周日至昨天訪華，團隊成員包括主管兩岸事務的白宮國家安全委員會高級主任貝莎蘭和美國駐華大使伯恩斯。團隊與中方討論中美、地區和全球問題，包括中東地區、中國對俄羅斯國防工業的支持、台灣海峽、南海、北韓問題。

美國國務院指出：「這次的訪問是建立在最近美國與中國的高層外交基礎上，以管理分歧領域以及合作領域，並且減少誤判的風險。」

此外，美國專利商標局局長維達爾（Kathi Vidal）周一也在北京與中國官員會面。維達爾稱，美國專利商標局重視發展與中國的知識產權合作，願加強對話交流和密切合作，為創新主體提供良好服務，更好實現創新成果轉化運用。中方表示，願與美方拓展知識產權領域務實合作，着力解決彼此關切問題，營造公平、公正、非歧視的營商環境。