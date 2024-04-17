呂宋島設中程導彈 美軍射程可達華南

菲律賓今年多次與中國就南海主權爭議爆發海上衝突後，加強與被中方視為「域外國家」的美國軍事合作。美國陸軍周一宣布，首度在位於西太平洋第一島鏈的菲律賓北部呂宋島，部署集合反艦、陸攻、防空三大戰力於一身的中程導彈系統，聲稱這是美菲聯合軍事演習一部分，強化雙方戰備狀態及防禦能力。

美國太平洋陸軍公共事務辦公室表示，第一多領域特遣隊本月11日在菲律賓北呂宋部署中程能力導彈系統（又稱戰略中程火力系統），參與代號「堅盾」的美菲聯合軍事演習，強化美菲兩軍互操作性、戰備狀態、防禦能力。該陸基導彈系統由美國空軍C17運輸機經過15小時、接近1.3萬公里飛行航程後，由美國華盛頓州劉易斯－麥克喬德聯合基地抵達菲律賓呂宋島。軍方未有披露會否在菲律賓展開試射活動。

集反艦陸攻防空功能 中程能力導彈系統旨在強化美國陸軍多領域火力，一個擁有完整配置的系統，主要由一個作戰中心及4個車載發射器組成，可以發射標準6型導彈及戰斧陸攻巡航導彈，覆蓋介乎500公里至2,900公里的射程，亦即是另外兩款多領域火力、精準打擊導彈與長程高超音速武器之間。標準6型導彈原本是美國海軍艦載防空武器，可以擊落不同空中威脅，也能夠打擊水面艦艇；戰斧陸攻巡航導彈亦可以實施反艦作戰。

美國第一多領域特遣隊表示，在菲律賓部署中程能力導彈系統，是在與菲律賓夥伴關係方面踏出重要一步，在擴大與菲方安全合作的同時，在呂宋島引入這款美方新軍備。美國太平洋陸軍公共事務辦公室指出，「堅盾」聯合軍事演習支援美國印太司令部及美國太平洋陸軍的努力，強化雙方的陸軍及聯合行動能力；又稱在菲律賓部署中程能力導彈系統，旨在強化菲方海上防禦能力；外界認為這是暗示南海局勢。

中程能力導彈系統是美國自冷戰結束後，首款陸基巡航導彈發射器，此前受與俄羅斯簽署、現時「胎死腹中」的《中程導彈條約》限制而無法裝備。軍事網站《海軍新聞》指出，美國在呂宋島部署中程能力導彈系統，射程覆蓋範圍不但包括整個戰略要道呂宋海峽，還有中國華南沿岸地區，以及多個位於南海島礁的解放軍設施。

中美防長舉行視像會議 中美持續就南海問題角力之際，中國國防部長董軍昨日與美國國防部長奧斯汀舉行視像會議，這是兩國國防部長近兩年來首次正式對話。美國國防部表示，奧斯汀在對話重申雙方繼續開放軍事交流渠道重要性，亦強調尊重南海航行自由重要性等。本報綜合報道