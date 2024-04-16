候任總統首訪華 印尼親中不親美

印尼候任總統普拉博沃在當選後應中國邀請訪華，標誌着其新政府與中國關係非比尋常。一是當選後中國迅即邀請，他迅即出訪，是當選後第一個外訪國家。二是他在選舉時曾指要檢討中國在印尼的投資，選舉後這表現明顯顯示出其批評只是選舉時的拉票行動，沒有對華不滿。三是此時正當中美在南海矛盾加深，菲律賓與美日聯手對抗中國。他在選後即訪華，便表達對華親近，對美疏離之意。

不過，印尼一直以來都採不結盟政策，並沒有在政治過於偏向。以往有排華事件，但近年印尼發展迅速，已成發展中大國，人口逾2.7億，為全球第4大人口國。政策取向已與前不同，更多的是在不結盟中尋求本身大國的發展，國內矛盾會通過開放和對外發展來解決。維多多總統的10年統治，使印尼有脫胎換骨的變化，在政治穩定、經濟平穩增長的基礎上，維多多雄心勃勃，提出「全球海洋支點」構想，即是建設海上高速公路，把印尼連上國際，也把印尼內部的千萬島嶼連接，進行政治與經濟整合，打破印尼一直以來內外相對孤立的狀況。

以基建推動經濟發展 維多多的政策會由候任總統普拉博沃接續。一方面，普拉博沃是維多多推出來的代表。另方面，維多多長子擔任副總統，政策的連續性強。也因此維多多與中國友好，和背後倣效中國以基建推動經濟發展的戰略政策會在新一屆政府工作體現下去。

普拉博沃訪華時強調與中國的關係是長期性質，印尼會學習中國的發展道路之經驗。在這背後是中國為印尼最大貿易夥伴，也正超越新加坡成為印尼最大外資來源。實際上，除了一帶一路的招牌項目雅萬高鐵外，中國正參與多項龐大工程項目，包括在婆羅洲建的新首都。通過經貿與大基建項目合作，印尼與中國關係密切，因此中印合議共建命運共同體，印尼變成中國最親密的友國之一了。

不過，普拉博沃訪華之後會到日本訪問，反映日本之積極與中國競爭，拉攏印尼。印尼亦不因與華合作而放棄其他關係。印尼的目標是作為發展中的大國，跟隨中國、印度的步伐。這就給日本、美國有機可乘，亦因此中國需要努力鞏固與印尼關係。觀乎普拉博沃訪華隻字不提南海問題，中國的拉攏工作頗為成功，美國仍然不易插手搗亂。

研究所所長 陳文鴻