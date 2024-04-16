德牧羊犬口接冰球 穩守龍門出盡風頭
從小培訓身懷絕技 通過海選主人驚喜
加拿大著名體育國技冰上曲棍球充滿特色，深受國民歡迎。加媒周日報道，新不倫瑞克省一隻德國牧羊犬「入鄉隨俗」，能夠用口接住高速飛來的冰球並守住龍門。其主人將牠此項特殊技能分享到網絡，結果大受網民喜愛，近日更登上當地電視節目舞台表演，出盡風頭。
德牧主人德沃斯特（Yannick Devost）介紹，如今3歲的瑪吉（Maggie）一歲時接觸冰球後對此喜愛不已，每天都會懇求要玩冰球。瑪吉自此接受大量訓練，才達到現在的水平，還通過電視節目海選。
全神貫注 不被網球擾亂
在節目海選中，瑪吉守在舞台上的冰球龍門前，德沃斯特則負責擊球。為展示牠的真正實力，德沃斯特倒出一袋網球以分散狗狗的注意力。不過，即使眼見主人不斷擊出網球，牠仍不為所動，只是全神貫注在冰球上，直至對方打出最後一球，牠才一口咬住冰球並成功守住龍門，贏得全場觀眾掌聲和所有評委的認可。德沃斯特在海選後表示，儘管這對瑪吉而言是漫長而艱難的一天，但同時是一次很棒的經歷。本報綜合報道
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