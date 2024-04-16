德牧羊犬口接冰球 穩守龍門出盡風頭

全神貫注 不被網球擾亂

在節目海選中，瑪吉守在舞台上的冰球龍門前，德沃斯特則負責擊球。為展示牠的真正實力，德沃斯特倒出一袋網球以分散狗狗的注意力。不過，即使眼見主人不斷擊出網球，牠仍不為所動，只是全神貫注在冰球上，直至對方打出最後一球，牠才一口咬住冰球並成功守住龍門，贏得全場觀眾掌聲和所有評委的認可。德沃斯特在海選後表示，儘管這對瑪吉而言是漫長而艱難的一天，但同時是一次很棒的經歷。本報綜合報道