悉尼再爆襲擊血案 男子教堂刺傷4人

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信徒群起阻止 主教送院救治 澳洲新南威爾士省悉尼周一再度發生血案，令當地治安響起警號，一名男子在東方亞述教會的教堂內，持筆刺向主教與數名信徒，造成最少4人受傷。警方表示，受傷的主教沒有生命危險，已經拘捕施襲的男子調查。

事發當地時間晚上7時左右（香港時間下午5時），主教伊曼紐（Mari Emmanuel）主持彌撒期間，期間一名男子突然大叫「真主偉大」，並上前用筆刺向其右臂；其他信徒見狀後一擁而上阻止男子施襲。警方透露，傷者年齡介乎20歲至60歲，他們身上不同位置出現割傷，正在醫院接受治療；目前未知道傷者有否包括外國人。資料顯示，伊曼紐在社交媒體擁有29萬名追隨者，他是一名著名的反疫苗者，在新冠大流行期間強烈反對封城防疫。

商場刀手料針對女性 至於上周六發生的悉尼韋斯特菲爾德邦迪商場孤狼刀手斬人事件，至今造成最少6人死亡及17人受傷。警方周一表示，其中5名死者及大部分傷者都是女性，相信疑兇考奇（Joel Cauchi）是針對女性犯案，同時避免攻擊男性，指出網上流傳的影片都可見到這個傾向，但目前未確定行兇動機，需要繼續向疑兇身邊人士錄口供。

死者包括25歲女子道恩‧辛格頓（Dawn Singleton），她是澳洲億萬富豪辛格頓（John Singleton）的女兒，當時在商場一間名店購物。82歲辛格頓在出版、廣告和賽車領域累積財富，2023年以8.2億美元（約64億港元）淨資產躋身全澳洲前200位富豪第171名。他有7次婚姻及8名孩子，道恩是與第6任妻子所生的3名女兒之一。

死傷華人俱為留學生 中國駐澳洲大使館公使銜參贊兼總領事蔡志烽證實，事件造成一名中國公民遇難，另一名中國公民嚴重受傷，兩人皆為留學生。澳方對中方遇難者表示哀悼，對遇難者和傷者的家屬也表示慰問，使領館方面把情況報告給國內當局，並聯繫死傷留學生的家屬。全力為有關學生家屬到澳處理善後以及照料傷者康復治療等提供協助。

澳洲總理阿爾巴內塞回應商場斬人事件時表示，大家的心與遇難者親友同在，他周日與遺屬對話，對方的處境很艱難，這種毫無意義的暴力行為震驚全國。他再次讚揚獨力擊斃疑兇的女警斯科特（Amy Scott）是英雄，獨自衝向危險，迅速採取行動挽救生命。全國下半旗為死者致哀，包括國會大樓及悉尼港大橋等地標建築物。本報綜合報道

猛插 刀手考奇被指針對女性犯案。 再攻擊 死者道恩‧辛格頓是富豪的女兒。 警員到教堂調查。 中國程姓留學生傳在商場遇襲身亡。