華被指供大量零件予俄 製軍備

【本報綜合報道】美國傳媒周日引述匿名美國高級官員報道，中國為俄羅斯提供大量製造巡航導彈、無人機的零件，以及製造坦克和裝甲車的光學零件，白宮正在鼓勵歐洲盟友加大力度向北京施壓，阻止武漢高芯科技有限公司、武漢同昇科技有限公司、海康威視等華企向俄羅斯提供關鍵零件。

報道指出，去年第4季，俄羅斯有70%的機床和90%的微電子電路由中國進口，上述材料被用於製造導彈、坦克和飛機。此外，上海奕瑞光電子科技股份有限公司和華北光電技術研究所，向俄羅斯提供用作生產坦克和裝甲車的軍事光學零件。報道形容，雖然沒證據顯示中國提供極具威脅性的援助，但若北京沒有出口上述零件，俄羅斯軍工將掙扎求存。

華疑在俄境內製無人機 中俄關係密切，但北京強調在俄烏戰爭中不選邊站，也稱中國從未為衝突參與方提供軍售。上海奕瑞光電子科技股份有限公司也否認涉及任何軍事業務。然而，報道指出美國搜集到的情報顯示，中國實體在俄羅斯境內製造無人機。