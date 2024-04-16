自殺彈襲英演唱會致22死 逾250生還者向MI5索償

【本報綜合報道】美國女歌星Ariana Grande 2017年在英國曼徹斯特舉行演唱會，遭受自殺式炸彈襲擊，造成22人死亡及逾100人受傷。事件中超過250名生還者向負責英國國內安全事務的軍情五處（MI5）採取集體法律行動。

報告指當年未速處理情報 利比亞裔英國公民阿貝迪（Salman Abedi）2017年5月22日在演唱會尾聲時引爆炸彈，造成多人死傷。代表原訴人的律師行周日表示，循法律途徑申請集體索償，現階段無法提供任何進一步的細節或評論。

英國去年發表官方調查報告，指出軍情五處未有迅速處理重要情報，錯失避免今次襲擊的機會。死亡的襲擊者阿貝迪2014年受到軍情五處留意，但其後認為他低風險而關閉檔案。

調查報告又指出，軍情五處一名官員承認，情報顯示兇徒可能構成國家安全問題，但未有盡快與同事討論。軍情五處處長麥卡勒姆曾經罕有在電視發表聲明，對無法阻止今次襲擊深感抱歉。