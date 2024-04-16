G7聯合聲明 譴責伊朗襲擊

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）領導人周日舉行視像會議，並發表聯合聲明，譴責伊朗對以色列的襲擊，並表示會努力防止中東地區局勢出現失控的升級。

領導人視像會議允穩局勢 聲明表示，伊朗的行動進一步加劇地區的不穩定，並且有可能引發地區局勢失控升級，強調必須避免這種情況發生。他們要求伊朗及其代理人停止襲擊，又表示七國隨時準備採取進一步措施，應對進一步破壞穩定的舉措。美國總統拜登此前向以色列總理內塔尼亞胡表明，如果以色列決定報復伊朗，美國將不會參與任何反攻行動。

聯合國安全理事會周日就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵呼籲有關方面冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級；中方注意到伊朗表示，軍事行動是對以色列襲擊伊朗駐敍利亞外交館舍的回應，有關問題至此可以視為已經解決。戴兵指出，這一輪形勢升級是巴勒斯坦加薩地帶衝突外溢的最新表現。

聯國秘書長指處危險邊緣 聯合國秘書長古特雷斯表示，當前區域甚至全球安全與穩定不斷遭破壞，無論中東地區還是全世界都無法再承受更多戰爭。他呼籲以色列及伊朗立即停止敵對行為，重申向一個國家境內發動攻擊不符合聯合國憲章原則，對外交館舍的襲擊也違反國際法；又指出中東地區處於危險邊緣，區內人民面臨毀滅性全面衝突的真正危險。

因應中東地區局勢緊張，中國駐敍利亞大使館周日發布安全提醒，提示中國公民近期暫勿前往敍利亞，在當地的人員及機構盡快撤離或疏散至相對安全區域，如果遇上緊急情況及時報警並與使館聯繫。

中國駐伊朗大使館亦再次提醒中國公民和企業，密切跟蹤當地安全形勢及使館的安全提醒，避免前往敏感地區和人員密集場所。