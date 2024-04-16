以軍稱伊朗攻勢 無阻加薩救人質

召集兩預備役旅作戰 傳押後攻拉法 伊朗對以色列發動大規模報復性質空襲後，外界關注以色列會否因此恢復加強在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動。以色列國防軍周日宣布，根據情況評估正在召集兩個預備役旅，在加薩地帶進行作戰活動；又揚言就算遭伊朗攻擊，仍然聚焦執行從親伊朗的回教激進組織哈馬斯手中，救出過百名人質的關鍵任務。

以色列國防軍上周日宣布，撤出加薩地帶南部城市汗尤尼斯，只餘下一個旅保護穿越加薩地帶東西部的內扎里姆走廊。針對召集預備役旅的情況，軍方未有提供更多細節，僅表示這與捍衞國家及維持居民安全有關。與此同時，以色列國防軍表示，作戰工程部隊在加薩地帶已經建造兩條橋樑，讓主戰坦克橫越瓦迪加薩河；這些橋樑用於協助地面部隊執行進攻行動，對付位於瓦迪加薩河以南的數個哈馬斯據點。

夜襲加薩中部多人傷亡 以色列國防軍發言人哈加里周日表示，軍方沒有因伊朗攻擊而不再聚焦加薩地帶的軍事行動，指出哈馬斯仍然在當地挾持以色列人質，涉及大約130人，包括其中34人被以方判斷已經死亡；又稱部分人質目前身處加薩地帶南部城市拉法，聲言「我們將盡一切所能把他們帶回家」。同日，哈馬斯政府媒體辦公室表示，以色列連夜在加薩地帶中部地區，利用飛機及主戰坦克發動數十次打擊，據報造成多人傷亡。

伊朗大規模報復以色列前，以色列會否揮軍有大批平民避難的拉法是外界焦點，總理內塔尼亞胡早前表明已經定下地面進攻當地的日期；惟以色列傳媒周日報道，他近日已經決定押後行動，但報道未有提及原因。盟友美國多次反對以色列地面進攻拉法，總統拜登更把此事列為其「紅線」。最近訪問以色列的美國國務卿布林肯表示，美方認同以方擊敗哈馬斯、確保長期安全的目標，但並非透過進攻拉法實現。

民眾稱太擠寧北上回家 在加薩地帶戰前240萬人口中，大部分人目前在拉法避難。南部地區周日有傳言指出，以色列重新開放位於沿岸道路的檢查站，可以前往在北部地區的加薩城，導致數千名在南方避難的民眾試圖北上返回家園。其中一名民眾形容，就算家園被摧毀也要返回當地，直言無法逗留在南部地區，指出那裏過度擁擠，「我們根本無法呼吸新鮮空氣」。在南部地區另一城市汗尤尼斯，民防人員在瓦礫尋回至少18具屍體。

美國傳媒周日指出，伊朗首次直接攻擊以色列，對內塔尼亞胡而言是不可多得的機會，不但減輕因加薩地帶人道主義危機帶來的國際社會壓力，更強化外界對以色列的支持。報道引述內塔尼亞胡一名前國家安全顧問指出，內塔尼亞胡現時有兩個好選項，一是以有合法性為由向伊朗還手，二是向美國表明願意妥協不升級局勢，但要求美方回報提供一切所需協助，摧毀哈馬斯在加薩地帶的軍事能力，包括拉法。本報綜合報道