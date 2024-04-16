李顯龍5‧15卸任星洲總理 交棒黃循財

【本報綜合報道】新加坡總理公署昨日下午發表文告，宣布總理李顯龍下月15日正式卸下職務，交棒予第4代領導團隊選出的接班人、副總理兼財政部長黃循財。文告指出，人民行動黨議員一致支持現年51歲的黃循財，接下領導國家的棒子。

當地傳媒報道，按照首兩任總理、李光耀及吳作棟當年移交職權的時間表推算，李顯龍很可能下月13日，即同月15日交棒的兩天前，向總統尚達曼遞交辭呈，連同整個政府班底一同辭職，並向總統提議由黃循財接任總理，組建政府。總統接受原總理的辭呈後，將委任黃循財為新總理，而新總理也會把新的內閣名單提呈給總統。

黃前年已成為第4代團隊領袖 黃循財將在下月15日晚上8時，在總統府宣誓就職新加坡第4任總理。黃循財2022年4月獲同儕推舉為第4代團隊的領袖。這意味今年8月的國慶群眾大會，將由黃循財向全國人民發表重要演說。72歲的李顯龍2004年8月12日成為新加坡第3任總理，執政至今近廿年。他在去年11月人民行動黨大會上，宣布將在下一屆全國大選之前和行動黨2024年慶祝成立70周年之前，交棒給黃循財。

官方公布交棒消息後，李顯龍在Facebook發文指出，領導層更迭在任何一個國家都是重要時刻，而讓新加坡保持良好運轉和不斷前進是政府不變的首要任務，也是第4代領導團隊致力要實現的目標。他呼籲國民全力支持黃循財及第4代領導團隊，與他們攜手為新加坡共創更美好的未來。

黃循財承諾，將盡全力肩負起新加坡總理的新任務，希望國民能夠給予他信任與支持，繼續對大家共有的願景抱持信心，不論種族、語言或宗教團結一致，建立一個公正平等的民主社會，攜手共同譜寫新加坡的新篇章。

新加坡新一屆政府即將登場。（Getty Images圖片） 黃循財小資料