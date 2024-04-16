兩空軍基地遭擊中 未現重大損毀

【本報綜合報道】以色列上周六深夜至周日凌晨遭伊朗大規模空襲，以色列國防軍周日晚上通報最新戰況，表示伊朗使用3款、大約350件武器施襲，合共配備60噸炸彈。雖然以色列宣稱成功攔截99%來襲威脅，但美國高級官員表示，至少9枚彈道導彈突破防線擊中兩個空軍基地，導致一架運輸機、一條跑道、一個儲存設施受損。

以色列國防軍發言人哈加里表示，伊朗的彈道導彈、巡航導彈、無人機可以造成極大的破壞；軍方同時發布兩段影片，其中一段是作戰畫面，顯示戰機發射空對空導彈擊落巡航導彈及無人機；另一段影片顯示南部內瓦提姆空軍基地受損情況，軍方宣稱基地如常繼續運作，強調損毀情況輕微，駐守上址的F35I隱形戰機如常升降。

美國傳媒引述美方高級官員報道，內瓦提姆空軍基地遭5枚彈道導彈擊中，另有4枚彈道導彈擊中內蓋夫空軍基地，上述兩地沒有通報出現重大損毀情況。哈加里表示，所有來襲無人機及巡航導彈在領空外被以色列、美國、英國、約旦、法國擊落；無人機需要數小時才飛抵以色列，巡航導彈是一小時，彈道導彈最快只要10分鐘。

以媒指夜空火光為防空系統攔截 以色列傳媒指出，以色列受襲期間夜空出現的火光及爆炸聲，由箭式防空系統攔截彈道導彈造成。伊拉克安全部門消息指出，有飛行物在伊拉克上空飛向以色列。伊朗革命衞隊表示，先發射飛行速度較慢的無人機，約一小時後才發射彈道導彈，令兩者同步打擊以色列。黎巴嫩發射兩批火箭彈，攻擊戈蘭高地的以色列軍事基地。