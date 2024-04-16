美軍摧毀攻以逾80無人機6彈道導彈

【本報綜合報道】以色列在主要盟友美國的協助下，成功攔截絕大部分伊朗來襲導彈及無人機。負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，上周六至周日聯同美國歐洲司令部，成功摧毀飛往以色列的逾80架無人機及6枚彈道導彈；除了作為主力部隊的艦空軍及海軍飛機外，海軍神盾驅逐艦與陸軍愛國者防空系統亦參與戰鬥。

美國中央司令部表示，上述空中目標從伊朗及也門發射，其中一枚被摧毀的彈道導彈當時仍然在發射器，也有7架無人機在也門地面被炸毀。美國中央司令部批評伊朗持續的前所未有、惡意、鹵莽行為，危及區域穩定及美國和聯軍的安全，美方保持態勢支持以色列防禦伊朗的危險行動，繼續與所有地區夥伴合作加強區域安全。

美國高級官員透露詳情，美國空軍及海軍飛機擊落超過70架無人機，美方主力部隊是第494戰機中隊及第335戰機中隊，前者來自英國皇家空軍萊肯希思基地，後者來自美國北卡羅萊納州西摩‧約翰遜空軍基地，均操作F15E戰鬥轟炸機及部署約旦。美國總統拜登事後與上述戰機中隊人員通電話，讚揚他們傑出的技術捍衞以色列。

此外，美國海軍部署地中海東部海域、由歐洲司令部指揮的神盾驅逐艦阿利‧伯克號及卡尼號，合共擊落4枚至6枚彈道導彈；美國陸軍部署伊拉克埃爾比勒的愛國者防空系統擊落一枚彈道導彈。美國傳媒引述美方官員報道，伊朗發射115枚至130枚彈道導彈，只有一半被成功攔截，但聲稱餘下目標發射失敗或飛抵以色列前墜毀。

數量龐大 摘錄官員嚇到手震 報道也指出，美國原本預期伊朗發射數十枚彈道導彈攻擊以色列，但隨着導彈及無人機不斷飛往以色列，美國中央司令部司令庫里拉立即通知白宮國家安全團隊。美國官員形容，襲擊以色列的伊朗彈道導彈數量之多令人震驚，在摘錄筆記時手震。