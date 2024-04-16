伊朗稱施襲前72小時已知會鄰國與美

【本報綜合報道】伊朗當地時間上周六深夜開始對以色列發射大批導彈及無人機，報復本月初駐敍利亞首都大馬士革大使館被炸一事，以方宣稱攔截絕大部分來襲目標。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周日透露，伊朗在發動攻勢前72小時知會鄰國及美國即將行動，又稱不尋求攻擊區內美國人員或軍事基地；美國官員否認收到通知。

土耳其、約旦、伊拉克、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋的官員均表示，伊朗早在發動襲擊前已經向他們通報行動時間，伊朗同時透過瑞士、卡塔爾、土耳其向美國傳話。土耳其外交部表示，在攻擊前曾經與美國及伊朗溝通，並作為中間人傳話確保回應是合乎比例。土耳其外交消息透露，伊朗明言攻擊是回應以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館，不會超出攻擊計劃範圍，所以土方知悉可能性，對事態發展不震驚。

美官否認 指掩飾尷尬 伊拉克安全官員表示，伊朗透過外交渠道知會伊拉克政府，當時沒有交代確實行動時間，但伊朗在開始攻擊前數小時通知伊拉克，讓後者及時關閉領空。約旦高級官員說，伊朗上周三傳召阿拉伯國家外交官，通知他們將攻擊以色列。惟一名美國高級官員指出，伊朗沒有事先通知美方，只在開始攻擊後才透過瑞士知會；猜測伊朗宣稱一早發出知會是想解釋無意造成傷亡，現時可能是為了掩飾行動失敗的尷尬。

阿卜杜拉希揚表示，伊朗今次沒有攻擊區內美國部隊，但警告那些容許美方駐軍的中東地區國家，假如美方利用這些國家的空域或領土「捍衞及支援」以色列，境內的美國軍事基地將必然成為伊朗攻擊目標。

伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里周日表示，針對以色列的報復軍事打擊取得滿意的結果，又警告以色列不要對伊朗境內外目標採取反擊行動，聲言伊方能夠發動比當天空襲規模大10倍的導彈及無人機打擊。