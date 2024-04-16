以戰時內閣撐報復伊朗

料日內出手美拒支持 伊稱護國不猶豫 以色列周日在首度遭伊朗直接攻擊後召開戰時內閣會議，雖然贊成還手報復，但在時間及規模方面存在分歧；美國及西方國家官員預期最快當地時間周一還擊，但美方表明不會參與，只繼續發揮防禦作用。聯合國安全理事會緊急開會商討局勢，以方聲言今次襲擊跨越每一條紅線，保留報復的權利；伊方重申不尋求中東地區局勢升級或戰爭，但揚言在有需要時毫不猶豫行使捍衞自身的權利。

以色列傳媒報道，總理內塔尼亞胡政府的極右翼成員強烈要求，以展示武力的方式回應伊朗，但包括戰時內閣成員、反對黨領袖甘茨在內的溫和派成員，敦促採取平衡的做法，避免中東地區局勢螺旋式升級。另一戰時內閣成員、國防部長加蘭特表示，包括美國在內的國家聯盟擊落伊朗來襲無人機及導彈後，他們有機會建立戰略聯盟應對伊朗；又指出伊朗威脅要在導彈安裝核爆炸物，可能是極其嚴重的威脅。

美以防長通話 商抵禦攻擊行動 現時盛傳內塔尼亞胡在美國總統拜登反對下放棄反擊，美國高級官員周日確認拜登在襲擊後與內塔尼亞胡通電話，他指出以色列在這場交戰遙遙領先，摧毀伊朗革命衞隊領導層，伊朗試圖回應，但以色列在與夥伴協調下明確展示軍事優勢並挫敗襲擊；又稱以方權衡如何應對伊方攻擊時，必須仔細地、戰略性地思考升級的風險。

上述美國高級官員沒有直接說明反對以色列軍事反擊伊朗，只表示美方有決心防衞以色列，但不會參加相關行動，以方已經向美方表明不尋求局勢大幅升級，而是尋求保衞自己；又強調以色列如何回應是他們必須作出的考慮。白宮國家安全委員會發言人柯比重申，美國不尋求中東地區爆發大範圍戰爭，美方不尋求與伊朗開戰。

與此同時，美國國防部長奧斯汀與加蘭特周日再次通電話，是二人在過去周末第三度對話，檢視美以兩國和盟友抵禦伊朗攻擊的行動。美國國防部表示，奧斯汀強調美方不尋求局勢升級，但持續採取所有必要行動，保衞以色列及美國的人員。奧斯汀亦闡述他與夥伴和盟國進行磋商的情況，以加強國際社會應對伊朗侵略的決心。

外界關注一旦以色列出手還擊伊朗，美國駐中東地區部隊被伊朗為首武裝勢力襲擊的風險增加。美國國防部官員表示，目前看不到任何針對區內駐軍的新威脅，但強調當前局勢不斷變化，很多事情都取決於以色列的下一步行動。美國高級官員沒有具體說明針對中東地區駐軍的威脅，但提到準備好提供額外的防禦支援保護他們。

安理會緊急會議 以伊各持己見 另一方面，在周日緊急召開的聯合國安全理事會會議上，以色列常駐聯合國代表埃爾德安表示，以色列試圖讓世界認識到伊朗及其代理人構成的危險，形容「以色列一直在敲響警鐘」。他指出，伊朗的行動一早很明確，目的是武裝、資助、訓練在全球的恐怖代理人，相反，以色列被伊朗代理人包圍，並在各條戰線上受到攻擊。

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼強調，伊朗的行動完全是為了行使固有的自衞權，形容這場已經結束的行動是必要、相稱、精確，只針對軍事目標及謹慎執行，最大程度地減少升級局勢的可能性，防止平民受到傷害。他強調，伊朗在對以色列的任何進一步軍事挑釁發出警告的同時，重申其捍衞人民、國家安全、利益的堅定決心。本報綜合報道