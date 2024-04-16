衞健委：癌症成上海居民第二大死因

【本報綜合報道】內地傳媒周日引述上海市衞健委最新數據，表示2020年上海市新發癌症病例8.5萬宗，發病前3位的癌症依次為肺癌、大腸癌、甲狀腺癌。在2020年，全市有3.86萬人因癌症而死亡，癌症仍然是上海市居民的第二大死因。

大腸癌篩查揪出2.5萬患者 上海市衞健委透露，全市常見惡性腫瘤診斷時早期比例提升至40%，癌症5年生存率達到58%，處於國內領先水平，並呈穩步上升趨勢。在2013年，上海市啟動社區居民大腸癌篩查，至今累計篩查589萬人次，發現癌前期病變患者9萬多人，大腸癌患者約2.5萬人，診斷時早期比例達46%。今年，上海市計劃繼續向50萬居民提供免費的大腸癌篩查服務，推動早日實現「50歲以上人人參加一次大腸癌篩查」的目標。

當局發布健康提示，呼籲民眾關注自身健康，積極參與常見癌症篩查，知曉癌症篩查核心知識。大腸癌是率先納入上海市社區篩查的癌種，其發病率和死亡率均上升至癌譜的第二位。年齡低於45歲、超重肥胖、長期高脂肪或高蛋白飲食、結直腸癌息肉史、大腸癌家族史是主要的高風險因素。問卷評估和糞便隱血試驗，聯合結腸鏡檢查作為篩查手段是有效的篩查方法。建議市民在收到社區篩查通知或初篩陽性報告後，根據提示訊息及時參加初篩或接受腸鏡檢查。