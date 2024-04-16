遭舉報性騷擾不成立 董事長反告女方
【本報綜合報道】北京市一名女子上周六在網絡舉報，公司已婚董事長多次作出言語性騷擾，並反覆勸說她當情婦。她表示日前報案後，上周四獲警方書面回覆表示，男方不存在猥褻的犯罪事實，不予以行政處罰。男方上周六表示，已經報警並提交完整聊天紀錄，並對女子作出刑事自訴。
被指多次作出性暗示
女事主鄧女士透露，董事長卜×上月破格邀請她前往公司單獨面試，期間詢問其婚戀狀況。她正式入職後，卜×多次在社交軟件追問戀愛狀況，向她表達好感，更灌輸「單純打工一輩子翻不了身，要跟着他才能晉升」；其後更扯上性關係，傳送露骨言詞，還發過一段色情擦邊影片。鄧女士其後發現卜×與公司總經理為夫妻關係後拒絕他，對方卻表示無人會發現，繼續邀請她發展婚外情。
後來卜×找鄧女士在公司單獨聊天，多次作出性暗示，並表示一直想與她創造私密空間，又要求坐近一點，並威脅說「捅破關係對她不利」，藉此迫使就犯。鄧女士發文舉報後，卜×威脅表示，掌握有她不可示人的訊息，要求刪除貼文，否則提出控告。
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