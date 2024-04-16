婦花百萬隆胸 填充物驗出猩猩蛋白質

【本報綜合報道】內地一名女子前年在北京市一間美容整形機構接受注射隆胸，宣稱不用開刀或填充假體，只需要抽取隆胸者的血液組織培養，20分鐘就能夠讓胸部神奇變大。惟她發現填充物檢出駱駝、蝙蝠、黑猩猩等動物源性蛋白物質，經過填充、檢查、取出、重建，前後花費差不多100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元），卻留下兩道深深的傷痕和未知的健康隱患。

27歲女事主蘭蘭前年在朋友介紹下，前往名叫「初美人」的美容整形機構，接受宣稱擁有全國獨家專利的「CRT自體膠原蛋白再生專利技術豐胸」項目，負責人稱由熟人介紹，手術費可以由194萬元（約213萬港元）減至約54萬元（約59萬港元）。

術後高低胸 持續刺痛 惟蘭蘭隆胸後漸漸發現，原本對稱的胸部出現一高一低的情況，並經常疼痛不適。她接受乳腺超聲波檢查時，醫生告知隆胸物是假體，令她晴天霹靂，去年初質問整形機構，對方卻堅持是純自體技術。

由於胸部持續刺痛並出現不規則包塊，蘭蘭先後在兩間醫院檢查，顯示隆胸假體周圍多發異常信號，可能是滲漏。考慮到不明注射物性質的不確定性，醫生建議盡快取出注射物，並進行乳房重建手術，加上後期檢查和保養，她要再花一筆巨額費用。

上海交通大學附屬第九人民醫院整形外科王濤指出，注射物大部分都是黃黃的油膏狀東西，多達200毫升，認為侵蝕性很強。北京清析技術研究院檢測填充物樣本後，匹配出相關動物源的蛋白物質。蘭蘭目前懷孕7個月，開始焦慮未來的哺乳問題。