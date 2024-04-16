北京半馬 3非洲選手疑放水 助何杰後上奪冠

衝線前收慢腳步 指示方向轉跑道 全國馬拉松紀錄保持者何杰於上周四的北京半程馬拉松比賽中，以1小時03分44秒的成績奪得男子組冠軍。惟終點線前的一幕引起不少人質疑，3名外籍選手在最後數百米疑似讓賽，讓何杰後來居上衝線，以一秒優勢奪冠。主辦賽事的北京市體育局回應指，已收到市民熱線途徑的反饋，後續肯定會有工作人員處理。

當天比賽開始後，何杰與埃塞俄比亞選手基拉、肯尼亞選手凱特爾、肯尼亞選手馬納蓋特迅速脫穎而出。4人一路保持領先，形成了第一集團。然而，最後衝刺階段出現令人意想不到的情況。據直播畫面顯示，3名非洲選手看上去不僅沒有全力以赴，反而疑似放慢腳步回望及伸手為何杰指明方向，讓他盡快轉換到衝刺跑道，最終何杰率先衝線。3名非洲選手緊隨其後，分列第二至第四名。

4人穿同品牌贊助鞋服惹猜測 何杰與3名非洲選手均身穿特步品牌鞋服，引發贊助商干預賽果的猜測。公開資料顯示，特步是賽事合作夥伴，何杰亦是特步簽約運動員。特步相關工作人員指，目前情況還在確認與多方調查核實中，後續有進一步訊息會第一時間溝通。何杰賽後受訪稱，賽前曾想過衝擊半馬的全國紀錄，無奈身體不在最佳競技狀態，如果是無錫馬拉松時的狀態，相信成績會更好。

何杰來自寧夏，去年3月19日在無錫馬拉松以2小時7分30秒奪男子組冠軍，打破任龍雲在2007年10月創下的2小時8分16秒全國紀錄。何杰於去年2月19日，在延期舉行的2022深圳馬拉松比賽中，以2小時13分29秒奪冠。本報綜合報道