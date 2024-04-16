四川養豬場中毒事故致7死 細節曝光

【本報綜合報道】四川省彭州市麗春鎮一個養豬場上周六發生化糞池氣體中毒事故，造成7人死亡。內地傳媒周日引述當地權威人士報道，養豬場一名員工不慎跌入化糞池中，其餘人員前往施救中毒遇難。當地部門正在摸排類似風險場所，排除相關安全隱患。

老闆一家救員工全遇難 彭州市緊急管理局通報，事發後應急、消防、衞健和農業農村等相關部門趕赴現場救援，涉事人士全部搜救出池，但最終搶救無效身亡。網上流傳影片顯示，涉事養豬場整體布局較規則整齊，有兩大三細的藍色鐵皮廠房，還設有類似廢水池的設施。在前往養殖場的鄉道路口，有人員值守，現場仍然處理中。

當地多名村民表示，遇難者包括養豬場老闆一家，場內可以養7,000隻豬；又稱老闆剛接手養豬場不久，出事前還在做養殖前期準備工作。政府工作小組正在善後，麗春鎮政府工作人員強調，會更詳細調查事故原因。化糞池內有毒氣體多為沼氣，主要成分是甲烷和二氧化碳等，容易導致人窒息、中毒，甚至引發爆炸。