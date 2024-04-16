普陀山大霧渡輪停航 逾萬人滯留

【本報綜合報道】浙江省舟山市普陀山風景名勝區上周六出現濃霧，往來的渡輪因而停航，一度有逾萬名遊客滯留該離島，險釀人踩人事件，有人被擠至難以呼吸。景區旅遊諮詢中心工作人員周日表示，島上有可供遊客休息住宿的酒店和民宿，當晚9時前把有需要出島的遊客都送離。

周先生跟旅行團一起上島旅遊，原預計當天下午5時半離島，結果島上突來大霧讓一行人等近兩小時才通船。對於有遊客稱在普陀山受困期間管理員不准他們上廁所，周先生直言「不是不讓上廁所，是沒辦法上廁所」，幸好最終平安離島。景區旅遊諮詢中心工作人員解釋，旅遊旺季加上周末，上島遊客會比較多，每年3月至4月島上起霧較多。舟山海星輪船公司工作人員表示，一般渡輪早上6時半至晚上9時50分運行，如海上濃霧令能見度較低，船務公司首先會考慮安全因素，通常會停航。

內地續發3項天氣預警 中央氣象台昨繼續發布大霧黃色預警、沙塵暴藍色預警、強對流天氣藍色預警，其中新疆南部等地部分地區有揚沙、浮塵或沙塵暴天氣，將持續至當天晚上減弱。預測浙江沿岸海域、杭州灣、長江口等附近海域當天將有能見度不足一公里的大霧，山東、河南、安徽、湖北等地局部地區有能見度不足50米的特強濃霧。此外，新疆南部局部地區料有沙塵暴，湖北、湖南、江西、福建、四川、重慶、貴州、廣西等地部分地區料有短時強降水天氣。