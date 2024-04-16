台警加強震後臨檢 防擾亂治安

【本報綜合報道】台灣花蓮地震影響民生甚巨，為免不法分子趁災影響治安，花蓮縣警察局上周六晚上依據轄區特性，針對各住宅損壞災區及易滋事治安要點，執行封鎖性路（臨）檢勤務，並加強災區危樓及封鎖地點周邊治安維護，避免有人趁機擾亂治安。

針對花蓮娛樂場所 花蓮縣警察局表示，地震災後許多建築破損嚴重，而且餘震頻繁，隨時有瓷磚及石塊等異物剝落；為了保障危樓住戶及周遭行人安全，已經逐一封鎖特定住宅周邊道路，禁止民眾誤入危險區域。為了避免有人趁機打劫，轄區分局除加強巡邏取締外，並特別加強實施擴大臨檢，針對轄內易滋事KTV、電子遊戲場等特種治安場所逐一清查，以有效壓制犯罪氣燄。

警方強調，在花蓮縣轄內黑幫不法分子若有囂張活動，必定主動出擊，強勢掃蕩。此次擴大臨檢特別針對黑幫分子經常聚集的娛樂場所或易生滋事之區域，採取區域封鎖性路（臨）檢，並運用優勢警力，進行持續性臨檢攔查，主動出擊，全力掃蕩暴力犯罪，以符合花蓮鄉親的期待。