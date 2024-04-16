花蓮強震3童亡 遺體腐爛修復難

遺體修復師周日抵達花蓮殯儀館，準備為罹難的游家及蕭姓司機進行遺容修復工作。母女遺體挖出時緊緊抱在一起，畫面令人動容。衷心聯盟召集人顏維勳表示，游家孩童的遺體被搜救人員挖出時四肢斷裂，遺體腐敗程度嚴重，修復有難度，估計需時4天至5天；年紀最小的孩子身體非常蜷曲，呈現的狀態似是小孩子在媽媽懷中。

房屋變危樓 大學擬收留災民

花蓮強震令數十幢房屋變成危樓，逾千住戶需另覓住所，空中大學壽豐校區雖有大樓受損，但在安全情況下將其他校舍提供安置災民使用，助渡過難關。校長許立一表示，部分校舍如宿舍大樓有超過260間房間，亦有大樓配備餐飲設施、運動器材等，能善加利用，6公頃操場可以作為災民組合屋建置場地。這些建築物經過一個月至兩個月初步修繕、設備檢修及裝設熱水系統、冷氣設備後，將可以容納花蓮100多戶、約700名災民或學生。