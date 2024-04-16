東門町美食廣場 涉違建遭強拆

港人深圳搵食點 被指存消防風險 廣東省深圳市東門町美食廣場是不少北上港人尋找美食的地方，但近日有部分區域拆除。羅湖區規劃土地監察局指，東門町連廊至今尚未取得建築工程規劃許可證，屬於違法建築，於上周三啟動強制拆除程序，實施先行圍擋全面清場後予以拆除。美食廣場經營者、港商兆邦基集團強調，違建之說子虛烏有。

東門町美食廣場顯著位置設有依法強制拆除違建的大型通告牌及懸掛條幅，羅湖區規劃土地監察局指連廊屬違法建築且存重大安全隱患，為保障群眾生命財產安全，進入依法強制拆除階段。連廊包括4層鋼架結構弧形鐵皮頂建築物，呈T字型，把A、B、C三幢建築物連成整體，總長約120米，寬約8至10米，建築（構築物、設施）面積約4,800平方米。

當局稱建築物擅自改用途 經執法部門立案查明，東門町連廊擅自改變了不得用於商業用途的功能。此外，東門町連廊存在嚴重消防安全隱患，連廊位置通道原設計為室外公共道路兼消防車道，因違建連廊導致通道寬度及淨空高度均不足4米，無法作為消防車道使用。原設計中相互獨立的三幢建築物，因違建連廊而連成整體，導致建築防火間距不足。

羅湖區規劃土地監察局負責人指出，近年來多次收到群眾投訴及上級部門轉來舉報線索，反映東門町連廊屬於違建且擅自用於商業經營用途，堵塞消防通道，存在嚴重消防安全隱患問題。前期執法部門經調查取證、勘驗測繪、處罰告知、公開聽證等法律程序，去年依法作出限期拆除行政處罰決定，並向當事人送達《行政處罰決定書》。

因當事人在法定提起行政訴訟期限屆滿前，未對行政處罰決定提起行政覆議或行政訴訟，也未履行行政處罰決定，在執法部門催告後也未履行清場拆除違建義務。自去年2月28日起，已給予商戶充足時間自行撤離。物業出租方上周三發布通知，在5至10日內陸續向商戶交還押金，將協助調換舖位等。

經營者反駁表示早獲驗收 兆邦基集團表示，東門町現址原屬於爛尾項目，公司2009年響應深圳市委市政府號召，為優化深圳羅湖東門商圈營商環境，由羅湖區政府統一規劃，經市規劃和國土資源部門審批後，公司依照當時的法律法規和工程建設標準，投資建設東門町美食街，並經政府部門驗收和審計。本報綜合報道