運載家電玩具 中歐電商班列常態化

該班列由廣東廣物國際物流投資發展有限公司組織發運，將途經霍爾果斯口岸出境，約17天後抵達波蘭馬拉舍維奇，隨即分撥貨物發往德國、意大利、西班牙等多個歐洲國家。該公司表示，今年加強去往歐洲跨境電商班列營運，在廣東省內率先實現周班開行，每逢周六發車，解決企業在華南地區發運跨境電商貨物班列班期和時效不穩定的痛點；貨物就近在廣州集結，亦減少跨境電商企業流通環節和成本。