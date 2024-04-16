運載家電玩具 中歐電商班列常態化
【本報綜合報道】廣東跨境電商班列首次實現周班開行，一列跨境電商中歐班列上周六從廣州國際港起航，主要運載包括珠三角地區企業生產的小家電、服裝箱袋、日常用品和玩具等貨物，貨重約672噸，貨值逾4,120萬元（人民幣‧下同，約4,459萬港元）。
該班列由廣東廣物國際物流投資發展有限公司組織發運，將途經霍爾果斯口岸出境，約17天後抵達波蘭馬拉舍維奇，隨即分撥貨物發往德國、意大利、西班牙等多個歐洲國家。該公司表示，今年加強去往歐洲跨境電商班列營運，在廣東省內率先實現周班開行，每逢周六發車，解決企業在華南地區發運跨境電商貨物班列班期和時效不穩定的痛點；貨物就近在廣州集結，亦減少跨境電商企業流通環節和成本。
5年來開行逾1500列
廣物國際物流將繼續探索開行華南唯一一條全程時刻表班列，大力推動歐洲、東南亞等地跨境電商班列常態化營運。成立5年來，廣物中歐班列累計開行逾1,500列，發運貨值約420億元（約455億港元），為約1.2萬間外貿企業出口提供服務。公司負責人表示，將繼續推動廣東中歐班列高質量發展，協助粵港澳大灣區深度融入國內國際雙循環發展格局。
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