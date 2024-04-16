非法控制18萬鏡頭 黑客被判囚5年

【本報綜合報道】北京市朝陽區人民法院發布《網路犯罪案件審判白皮書》，通報該院近5年審結的網絡犯罪案件。內地一名黑客2018年入侵某品牌監控鏡頭的數據庫，控制逾18萬個分布在中國及其他國家的監控鏡頭，並向付費的網民提供實時監控畫面，以滿足窺私慾。該黑客最終因犯「非法控制計算機信息系統罪」，被判囚5年。

入侵監控數據庫 伺服器ECS鏡像檔顯示，巫××控制大批攝錄機，涉及場所包括醫院、家庭、安養院、實驗室等，並通過網絡宣傳足不出戶看世界，向「客戶」收取68至668元（人民幣‧下同，約74至732港元）的會員費，提供實時閉路電視畫面，總獲利逾80萬元（約88萬港元）。有「用戶」表示，被社交平台相關廣告吸引，以滿足偷窺慾和好奇心，多在巫××建立的社交群組中分享相關閉路電視畫面。

朝陽法院審理認為，巫××對他人電腦資訊系統實施非法控制，情節特別嚴重，遂作出上述判決。據公安部發布消息，自2021年11月以來，當局開展打擊偷拍偷窺黑色產業鏈條行動，偵破刑事案件逾160宗，逮捕逾860名涉案人員，查獲被非法控制的網絡攝像頭3萬個。