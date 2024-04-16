華副外長晤美官員 允落實三藩市願景

【本報綜合報道】中國外交部副部長馬朝旭昨日在北京市，會見美國駐中國大使伯恩斯、美國國務院亞太事務助理康達、白宮國家安全委員會中國高級事務主任貝莎蘭；中國外交部美大司司長楊濤同美方代表舉行會談。

中國外交部表示，雙方依照兩國元首會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行坦誠、深入、建設性溝通，亦就中東地區、烏克蘭、朝鮮半島核問題等國際及地區熱門議題交換意見，一致同意繼續落實好「三藩市願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

中方就美方近期針對中國推進「印太戰略」，在中國周邊採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子擾亂南海局勢表嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。中方亦闡明在台灣、經貿科技、人文交流等議題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展。

耶倫關注華產能過剩 另一方面，美國財政部長耶倫日前訪問中國，重點溝通中國電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品產能過剩的問題。她周日接受美國傳媒訪問時重申，所有應對的選項都在桌上，暗示不排除上調華貨關稅，指出美方憂慮擔心中國一些產能嚴重過剩領域的出口，可能導致進入美國市場的商品激增。

耶倫表示，美方希望負責任地管控美中關係，美方向中國政府最高層非常清晰表達疑慮，並試圖進行聯合討論從而避免誤解。針對產能過剩和特定生產領域，美中同意就國內和全球經濟平衡增長展開密集交流，她向中方官員表明這不只是美國，其他國家亦有同樣的擔憂，所以想真誠地討論。