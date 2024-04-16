巴拉圭參院議長訪台 增加情誼

【本報綜合報道】巴拉圭參議院議長奧維拉（Silvio Ovelar）周日至周四率團訪問台灣，周日在桃園機場發表談話強調兩地兄弟之邦的情誼，強調堅定支持台灣。這是奧維拉第三度訪台，將與台灣總統蔡英文及副總統兼總統當選人賴清德會面。

將晤總統當選人賴清德 訪問團於周日下午抵達台灣，成員包括參議院第二副議長阿爾瓦倫加（Hermelinda Alvarenga）以及參議院台巴友好委員會跨黨派成員，由台灣外交部次長陳立國代表接機。台灣外交部表示，此次到訪旨在推動雙方議會的交流，並且進一步了解台灣政經及科技進步現況。

訪問團亦將接受台灣立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，並且拜會財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發股份有限公司、台北捷運高運量系統行控中心等機構。

奧維拉表示，台灣跟巴拉圭之間不僅是雙邊合作關係，更是深刻情誼、情感的結合，當地人民對台灣非常認同。他深信雙方會有重要的交流，達成重要的共識以及決定，強調該國會維持堅定支持台灣參與聯合國的立場。