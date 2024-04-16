德總理稱願與重慶深化合作

【本報綜合報道】德國總理紹爾茨昨日進入訪華行程第二天，從重慶市轉到上海市，將會見外貿商會代表，在同濟大學發表演講及與學生舉行討論會，並參觀德國塑膠企業科思創的創新中心等。他周日與重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華會面。袁家軍指出，重慶市正在加速數碼建設，持續提升超大城市治理現代化水準，中方願以紹爾茨今次訪問為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關係發展貢獻重慶力量。

抵上海晤外貿商會代表 紹爾茨表示，重慶市現代化建設趨勢良好，營商環境優越，給德方留下深刻印象，德方願繼續深化與重慶的友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動雙方合作邁向新台階。

袁家軍亦會見隨同紹爾茨訪華的德國經濟代表團，西門子、寶馬、平治等11間德企高層出席，指出重慶市經濟社會發展態勢良好，市場空間廣闊，願立足與重慶良好合作基礎，加大在當地投資和項目布局。

袁家軍表示，期待廣大德國企業以此訪為重要起點，到重慶投資興業，深入推動數碼經濟、汽車產業、先進材料、智能製造、新能源等領域務實合作，強調重慶將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，全力做好服務保障。

另一方面，中國外交部發言人林劍昨日宣布，斯洛文尼亞副總理兼外交部長法永今日至下周日訪華。法永將率經貿代表團訪華，赴上海市及廣東省深圳市等地參訪，雙方將就中斯關係、各領域合作、多邊協調及共同關心的國際和區域問題交換意見。