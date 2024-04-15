英罕病B插喉待救 術後終康復

【本報綜合報道】英國薩福克郡伊普斯威奇一名女子懷孕5個月期間，獲悉胎中男嬰患有罕見先天性疾病，出生後更感染肺部病毒，令原本嚴峻的病情雪上加霜，她亦因此感到心碎和無助。所幸男嬰接受手術後，身體恢復良好，現時雖然要定期檢查，但仍充滿活力，女子內心才放下重擔。

23歲的丹尼斯（Emily Dennis）懷孕39周時誕下兒子奧蒂斯（Otis），由於對方患有法洛氏四重症，心臟出現4種缺陷，無法向全身泵送液和氧氣，若不及時治療，則會陷入心內膜炎和心律不整等心臟感染危機，一旦生病，更會危在旦夕。奧蒂斯剛出生時，其心臟功能獲醫生樂觀評估，認為他1歲前毋須接受手術。

心臟現4種缺陷 然而，奧蒂斯6個月大時突然無法進食，經診斷發現感染了呼吸道合胞病毒，年紀小小便需佩戴氧氣罩生存，身上更插滿引流管。直至上月5日，奧蒂斯接受開胸手術和肺部手術，丹尼斯苦等8小時後，終於接獲兒子手術成功的消息，才放下心頭大石。醫生現時只能修復奧蒂斯心臟個別部位，他隨後還需接受手術，但丹尼斯相信兒子會獲得良好照顧。