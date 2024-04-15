殘疾女做學神 夢想公路旅行

澳洲傳媒昨日報道，西澳省珀斯南郊羅金厄姆一名自幼殘疾的女子，由於四肢不健全，一直無法學習駕駛。幸好後來在政府的殘障保險計劃批准和資助下，她終於能夠學車，踏出實現夢想的第一步。

33歲的哈爾丁（Jessica Haldin）兩歲時感染腦膜炎球菌，導致雙腿和手指被截肢。她長大後目睹朋友考取駕照，十分羨慕對方能夠隨時自由出行，卻因身體原因一直無法如常人般學車。所幸，她5年前終於迎來轉機，在其協調員麥克唐納（Tamlyn Macdonald）的介紹下，報名參加殘障保險計劃。

保險計劃下獲特製汽車 在計劃幫助下，哈爾丁擁有一輛專為她而設的改裝汽車，能夠使用操縱桿轉向、煞車和加速，還可語音啟動方向指示燈、喇叭、雨刷器和危險警告燈。她表示自己一生都依賴母親生活，希望今年年底前能拿到駕照，來一場獨立自由的公路旅行。

麥克唐納讚賞哈爾丁的頑強意志，更為對方能追逐夢想感到非常高興，並勉勵殘疾人士不要因身體情況而卻步，學習哈爾丁一樣化阻力為動力。本報綜合報道