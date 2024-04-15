血洗商場 悉尼華人兩死傷 刀手證來自昆省

疑患病失常 澳洲民眾憂治安添亂象 澳洲新南威爾士省悉尼韋斯特菲爾德邦迪商場前天發生隨機斬人慘劇，增至最少6人死亡，包括一名中國公民，另有17人受傷，施襲孤狼刀手真正身份眾說紛紜。經調查後，新省警方昨天終於確實，刀手考奇（Joel Cauchi）來自國內昆士蘭省，估計其犯案行為或與心理健康出現問題有關。當地傳媒昨天亦揭露，他長年出現精神問題，亦熱愛武器，甚至在網上大賣願當男伴遊廣告。

慘劇發生後，新省警方一度公布刀手是一名40歲男子，沒有提供名字，甚至不知道是否國民，抑或外地前來遊客。數小時後，新省警務處副處長庫克（Anthony Cooke）終於確實刀手名叫考奇，是昆省人，上月抵達新省，在省內租用一間小型倉庫。他又指，警方得悉考奇心理健康出現問題，事件似乎與此有關，正與刀手家屬聯絡。

增至17傷 料無關恐怖主義 談及刀手是否受到恐怖主義影響時，庫克指新省警方沒收到任何訊息、證據及情報能證明是次慘劇與特定動機或意識形態有關。新省警務處處長韋布（Karen Webb）之後補充，考奇沒犯罪前科，但由於精神健康出現問題，過去曾引起新省及昆省執法部門注意。昆省警務處副處長羅格‧洛（Roger Lowe）亦稱刀手過去的確沒有犯事，甚至不曾被起訴任何與刀具有關罪名，當地警方只在過去4至5年接觸對方，並說：「在社會上，（任何人出現）心理健康問題不是犯法，我們沒有針對患有精神健康問題人士展開情報行動。」

電視台錯將大學生當兇手 經調查，當地傳媒發現考奇曾在網上群組發文，尋求喜愛射擊，包括熱愛槍械等武器同好見面。此外，他曾在一個伴遊網上刊登廣告，除了上載照片，亦提及自己「是個壯健及英俊的39歲男子」，不過上述廣告目前已遭刪除。他的家人事後受訪時譴責考奇行為，同時讚揚開槍制服考奇女警，亦承認考奇自青少年時期已開始與精神問題搏鬥。

在警方公布兇手資料前，外界難免猜測刀手真身，當地一間電視台一度誤把20歲悉尼科技大學（UTS）學生科恩（Benjamin Cohen）當成兇手，事後為此道歉。科恩批評有關報道根本無做基本事實核查，對此感到極為失望，並形容整件事令他及其家人非常痛苦。

除刀手真正身份曝光，當地亦公布其中5名死者，分別是9個月大受傷嬰兒母親、38歲母親古德（Ashlee Good）、25歲富家女辛格爾頓（Dawn Singleton）、女建築師傑德‧揚（Jade Young，音譯）、55歲女子達奇阿（Pikria Darchia）及30歲男保安特希爾（Faraz Tahir），餘下一名女死者身份未明。

中方指保持聯繫 提供協助 中國駐澳洲悉尼總領館事後經多方反覆核實，澳方確認一名中國公民在事件中死亡，另有一名中國公民受傷。駐澳使領館將同死傷者家屬、國內相關部門及澳方保持聯繫，全力為相關後續事宜提供協助。

大批民眾昨天前往商場一帶獻花，包括總理阿爾巴內塞及提早返國的新省省長柯民思（Chris Minns）。除了阿爾巴內塞形容開槍制服考奇的神槍女警斯科特（Amy Scott）是英雄外，柯民思亦大讚對方面對危險時表現專業及勇敢，沒有一絲遲延，挽救多人性命。本報綜合報道

女警斯科特（上）制服考奇（下）。 阿爾巴內塞（左三）及柯民思（右三）到場獻花。（Getty Images圖片） 女警 斯科特 案中部分死傷者 兇手 考奇