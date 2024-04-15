約旦河西岸爆衝突 數十人傷

阿奇米爾

【本報綜合報道】約旦河西岸緊張局勢升級，一名失蹤以色列少年的屍體尋回後，猶太定居者與巴勒斯坦人在約旦河西岸上周六爆發衝突，有人投擲石塊並開槍，造成數十人受傷。

以色列指，14歲少年阿奇米爾（Benjamin Achimeir）上周五失蹤後，引發了大規模搜索和對巴勒斯坦村莊的襲擊。以色列總理內坦尼亞胡形容少年死亡是令人髮指的謀殺。他還指，以軍正在全力追捕兇手和他們的共犯。猶太定居者與巴勒斯坦人爆發衝突後，以軍士兵驅散衝突人群，並決定向約旦河西岸部分地區增派軍隊。

以巴停火談判本月7日在埃及開羅展開，但至今仍未取得突破。

哈馬斯促永久停火 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六表示，已就與以色列在加薩地帶的停火提議，向負責調解的埃及和卡塔爾提交回應，重申要求永久停火。內塔尼亞胡辦公室反對永久停火和以軍撤出加薩地帶，形容是妄想的要求，聲言會派遣地面部隊進攻拉法，又指達成交換被扣押人員協議的唯一障礙是哈馬斯，而不是以色列。