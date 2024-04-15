以國民眾慌忙躲避 伊朗人放煙花報喜

以天空被轟至紅色 多城搶糧食 伊朗革命衞隊上周六深夜報復性攻擊以色列，伊朗及「抵抗軸心」武裝組織成員大肆上街慶祝。另一邊廂，以色列多地上空接連傳出爆炸聲，民眾慌忙躲避。政府早前宣布取消所有集會、教育活動和學校旅行。禁令在襲擊過後仍然生效，有民眾預計未來數天生活將大受影響。

伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕省、法爾斯省設拉子等多座城市傳出導彈發射時的巨響，大批民眾在社交網上載導彈劃破長空的影片。導彈飛向以色列途中經過伊拉克上空，有民眾曾目睹。伊朗空襲以色列後不到半個小時，數百名巴斯基民兵及民眾自發來到德黑蘭的巴勒斯坦廣場，高呼「打倒以色列」的口號、揮舞伊朗國旗。有人更燃放煙花、鳴響車笛來表達興奮之情。

憂局勢影響 伊朗爆入油潮 有德黑蘭市民表示，感謝真主及革命衞隊還擊，並指不害怕空襲帶來的戰爭風險，聲言準備戰鬥至死，直至流盡最後一滴血。除了巴勒斯坦廣場的慶祝活動，部分巴斯基民兵及民眾在英國大使館門前示威。不過，有伊朗民眾憂慮局勢升級，多個油站外排滿等候入油的車龍，相信是擔心石油供應及價格或受局勢影響。另外，在伊拉克首都巴格達、主要城市卡爾巴拉，有民眾手持旗幟及伊朗最高精神領袖哈梅內伊的畫像歡呼。

以色列多座城市上空徹夜都可見到導彈爆炸，天空變成一片紅色。防空警報接連響起，民眾紛紛按照指示前往避難掩體躲避，一夜無眠。由於擔心襲擊令城市運作停頓，大批民眾囤積生活用品，有商店通宵營業售賣水和食物等物資。有耶路撒冷雜貨店店主形容，街上空無一人，人人都趕緊回家。在黎巴嫩邊境附近居住的以色列民眾則稱已囤積30瓶水，商店的牛奶已經售罄。

居住在耶路撒冷的52歲牙醫烏贊（Michael Uzan）表示，他已按照政府呼籲購買不易腐壞的食物，與家人前往岳父家的地窖避難。烏贊指自己翌日不能上班並取消會議，女兒今日原本需要參加一場重要考試，但由於就讀學校關閉也要取消。本報綜合報道